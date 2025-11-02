Profondo rosso per l' hotel della compagna del leader M5S Conte Incassi crollati e debiti con il Fisco

Guai in famiglia per la compagna del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il Grand Hotel Plaza, controllato da un gruppo di cui è proprietaria Olivia Paladino con la sorella Cristiana, è in "profondo rosso". L'Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca per 5 milioni di euro sull'immobile in via del Corso, a Roma, dopo che sono scadute tre cartelle esattoriali inviate alla società titolare, la Immobiliare Roma splendido srl. C'è poi il contenzioso da 10 milioni di euro con il fratellastro della fidanzata del leader 5 stelle, figlio dell'attrice Ewa Aulin, sposata in prime nozze da Cesare Paladino, il fondatore dell'azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Profondo rosso" per l'hotel della compagna del leader M5S Conte. Incassi crollati e debiti con il Fisco

