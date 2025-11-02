Professionisti del furto fermati sull' auto rubata dopo 12 chilometri d' inseguimento

In fuga sulla vettura rubata per più di 12 chilometri. Due ladri d'auto, trovati con il kit del "mestiere” completo di attrezzature per facilitare l’accesso non autorizzato ai veicoli. Una volta nell’abitacolo, muniti di dispositivi di diagnostica, chiavi e telecomandi passepartout, cacciaviti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Furto al Louvre! Le telecamere di sicurezza mostrano tre gentiluomini con corone sospette e sguardi da veri professionisti del colpo perfetto. Dicono che si nascondano in una tranquilla casa di riposo… ma ormai la corona li ha traditi! - facebook.com Vai su Facebook

Furto al Louvre | Una banda di professionisti ha colpito all’alba nel museo più famoso del mondo. Recuperata, ma danneggiata, la corona dell’imperatrice Eugenia. La Procura di Parigi apre un’inchiesta per furto organizzato. - X Vai su X

Ladri del passpartout in azione a Roma sud: prima il furto d’auto in pochi secondi poi la fuga contromano - Agivano come veri professionisti, armati di tecnologia e sangue freddo, i ladri, fermati in queste ore dalla Polizia di Stato, in grado di mettere in moto un’auto in pochi secondi grazie a sofisticati ... Riporta msn.com

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 27 ottobre: fermati i primi due sospetti autori del furto al Louvre - Ultime notizie e ultim'ora oggi, 27 ottobre 2025: due sospetti autori del furto al Louvre fermati, si cercano gli altri due complici ... Si legge su ilsussidiario.net

Furto Louvre, chi sono i due ladri fermati: il blitz in aeroporto, stavano fuggendo in Algeria e Mali - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana al museo più famoso del mondo ha ... Lo riporta ilmattino.it