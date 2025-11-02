Professionisti con mal di schiena? Ecco come l’acqua può diventare la cura più efficace

La schiena merita attenzione perché sostiene tutto il corpo, la mente e l'azione. L'idrokinesiterapia appare oggi come un valido alleato: grazie all'acqua possiamo rinforzare la colonna, ridurre il dolore e aumentare la mobilità

