Probabili formazioni Verona Inter Chivu mette mano alla difesa | pronti almeno 3 cambi rispetto all’11 anti Fiorentina!
Inter News 24 Le ultime. L’Inter si presenta al lunch match di oggi contro l’Hellas Verona (ore 12:30) con un’occasione d’oro: dopo il pareggio a sorpresa del Napoli capolista contro il Como, una vittoria al Bentegodi proietterebbe la Beneamata a un solo punto dalla vetta della classifica. Per questa sfida cruciale, il tecnico Cristian Chivu è pronto a operare un turnover ragionato per gestire le energie dopo le fatiche contro Napoli e Fiorentina. Attacco confermato, difesa ridisegnata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Inter sfida il Verona del match dell’ora di pranzo: probabili formazioni - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Verona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Riporta tuttosport.com
Le probabili formazioni di Verona-Inter (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Si legge su msn.com
Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Chivu pensa a Zielinski e Bonny (Serie A, oggi 2 novembre 2025) - Probabili formazioni Verona Inter: ci sarà qualche modifica per Cristian Chivu nella trasferta del Bentegodi, per la decima giornata di Serie A. Lo riporta ilsussidiario.net