Primi calci nel Ponziana la carriera come allenatore e maestro di calcio | addio a Giovanni Galeone

Triesteprima.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suo padre aveva lavorato come ingegnere in Ferriera e da Servola il piccolo Giovanni aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel campo del Ponziana, quello che a Trieste in tanti ricordano ancora come il campo “di carbonina”. Giovanni Galeone, mister dalla lunghissima carriera. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

