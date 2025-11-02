Primi calci nel Ponziana la carriera come allenatore e maestro di calcio | addio a Giovanni Galeone
Suo padre aveva lavorato come ingegnere in Ferriera e da Servola il piccolo Giovanni aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel campo del Ponziana, quello che a Trieste in tanti ricordano ancora come il campo “di carbonina”. Giovanni Galeone, mister dalla lunghissima carriera. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
