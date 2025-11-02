Per continuare a respirare l’ottima aria che spira nelle zone altissime della classifica il Cesena di Nicola Campedelli deve cercare di non sottovalutare il Cagliari che in questa stagione è partito male e sta lottando per cercare di rialzarsi e uscire dalla zona playout. I sardi arrivano dalla vittoria conquistata ai danni del Verona mentre il Cesena in settimana ha passato il turno di Coppa battendo nettamente il Modena, ma in campionato lo scorso sabato aveva subito una pesante sconfitta col Milan. Anche oggi non saranno a disposizione di Campedelli il portiere Fontana e il centrocampista Bertaccini, entrambi convocati da Mignani a Bari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primavera. C'è il Cagliari