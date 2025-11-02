Primavera 1 Lazio-Milan 1-1 | segna Scotti sbaglia Mancioppi Poi Bianchi salva tutto

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finita allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM) la partita Lazio-Milan, 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: il commento della gara dei rossoneri di mister Giovanni Renna contro i biancocelesti di Francesco Punzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: segna Scotti, sbaglia Mancioppi. Poi Bianchi salva tutto

