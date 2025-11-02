Prima Prova Nazionale Giovani di sciabola | Edoardo Reale e Gaia Carafa trionfano a Carrara

Nella seconda giornata della Prima Prova Nazionale di sciabola a Carrara, il sabato è tutto dei Giovani. Storico tris della famiglia Reale nel maschile, vittoria all’ultima stoccata per Gaia Karola Carafa nel femminile. Prosegue a Carrara la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, e la seconda giornata – dedicata alla categoria Giovani (Under 20) – regala emozioni e risultati storici. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it