Prima Prova Nazionale di sciabola | oggi a Carrara in pedana gli Assoluti

Gran finale del weekend dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola. Oggi tocca ai big della specialità, con le fasi finali trasmesse live e gratuitamente su “Assalto” – la nuova piattaforma streaming della FIS su Sportface TV. Ultima giornata di gare a Carrara per la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. Dopo le emozioni dei Cadetti e dei Giovani, oggi – domenica 2 novembre – tocca ai big della scherma azzurra contendersi i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma nella prossima primavera a Roma. Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Sportface.it