Prima gravidanza al mondo grazie all’intelligenza artificiale

Per ora è un unicuum, ma il risultato apre la strada a un ulteriore approccio all’infertilità maschile. È stata ottenuta la prima gravidanza da fecondazione assistita grazie all’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale e di un robot. Il risultato, sperimentale, è descritto sulla rivista The Lancet e appunto si limita a un solo caso ma dimostra la fattibilità della tecnica nei casi di infertilità maschile dovuta a un bassissimo numero di spermatozoi (azoospermia). La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti, nel Columbia University Fertility Center diretto da Zev Williams, autore senior dello studio, con il coordinamento di Hemant Suryawanshi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

