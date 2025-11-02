Vince ancora l’ Fc Osimo che allunga in classifica. Ora il vantaggio degli osimani è di sei punti sul Borghetto (girone B). Nel C pari del Loreto. Prima categoria, 7^ giornata. Girone B. Argignano-Borghetto 1-1, Borgo Minonna-Passatempese 1-0, Castelleonese-Cingolana 2-2, Fc Osimo-Filottranese 3-1, Barbara Monserra-Cupramontana 1-1, Le Torri Castelplanio-Pietralacroce 1-1, Real Cameranese-Olimpia Marzocca 1-0, Staffolo-Castelbellino 4-0. Classifica: Fc Osimo 19; Borghetto 13; Olimpia Marzocca 12: Argignano. Borgo Minonna e Passatempese 10; Staffolo, Castelleonese, Real Cameranese e Le Torri 9; Barbara Monserra, Cingolana e Filottranese 7; Castelbellino 6; Pietralacroce 5; Cupramontana 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria. L'Fc Osimo continua a vincere. I senzatesta prendono il largo