prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto paghi per ogni metro cubo di gas consumato ti permette di stimare l’importo della bolletta, confrontare le offerte e valutare eventuali cambi di fornitore. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 02 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

