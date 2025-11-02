Previsioni meteo per Avellino – Domenica 2 novembre 2025

Ad Avellino, domenica 2 novembre 2025, il cielo si presenterà in prevalenza parzialmente nuvoloso nelle ore mattutine, con un progressivo aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio e la possibilità di deboli piogge in serata.Le precipitazioni complessive previste ammontano a 0,2 mm.Nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

