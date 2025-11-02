Roma, 2 novembre 2025 – Dicono che quando si presentò, per la prima volta in serie A – allenava il neo promosso Pescara che affrontava l’Inter di Trapattoni – si portò in panchina un libretto di poesie di Prévert. Ma lui, con il suo sorriso sornione, l’aveva poi sempre negato. Quella domenica a San Siro vinse il Pescara. E tutti s’accorsero del Gale. Nato a Napoli – il papà era ingegnere dell’Italsider a Bagnoli – trapiantato nel Nordest tra Trieste (prima) e Udine (poi), trovò la sua patria elettiva a Pescara. Laggiù continuano a chiamarlo – nonostante siano passati quasi quarant’anni – il profeta dell’Adriatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prévert, Pasolini e Almodovar: Galeone l'ultimo romantico del calcio