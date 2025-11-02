Presunti crimini di guerra arrestati in Ucraina oltre 650 sospettati | sarebbero legati ai paramilitari russi della Wagner

Ci sono anche cittadini ucraini, accusati di alto tradimento, e moldavi, tra le centinaia di sospettati fermati per presunti crimini di guerra. Tutti i dettagli. Il Core international crimes team dell’Europol ha supportato la Moldavia e l’Ucraina nella seconda fase delle indagini sui crimini di guerra contro i membri dei gruppi mercenari Wagner e Redut. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Il Core international crimes team dell’Europol ha assistito le autorità nazionali nell’identificazione di sospettati presumibilmente coinvolti in crimini di guerra. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Presunti crimini di guerra, arrestati in Ucraina oltre 650 sospettati: sarebbero legati ai paramilitari russi della Wagner

