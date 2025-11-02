Presunti crimini di guerra arrestati in Ucraina oltre 650 sospettati | sarebbero legati ai paramilitari russi della Wagner

Notizie.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono anche cittadini ucraini, accusati di alto tradimento, e moldavi, tra le centinaia di sospettati fermati per presunti crimini di guerra. Tutti i dettagli. Il Core international crimes team dell’Europol ha supportato la Moldavia e l’Ucraina nella seconda fase delle indagini sui crimini di guerra contro i membri dei gruppi mercenari Wagner e Redut. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Il Core international crimes team dell’Europol ha assistito le autorità nazionali nell’identificazione di sospettati presumibilmente coinvolti in crimini di guerra. 🔗 Leggi su Notizie.com

presunti crimini di guerra arrestati in ucraina oltre 650 sospettati sarebbero legati ai paramilitari russi della wagner

© Notizie.com - Presunti crimini di guerra, arrestati in Ucraina oltre 650 sospettati: sarebbero legati ai paramilitari russi della Wagner

Altri contenuti sullo stesso argomento

presunti crimini guerra arrestatiMuore in battaglia il figlio del generale russo accusato di crimini di guerra: ucciso nella Zaporizhia occupata - Vasily Marzoyev, figlio del generale russo Arkady Marzoyev, è tra i comandanti accusati di crimini di guerra in Ucraina. Secondo ilmessaggero.it

Germania, arrestati 3 presunti affiliati ad Hamas/ “Pianificavano attentati contro ebrei e israeliani” - Dei tre uomini accusati di essere affiliati a Hamas, due sono nati in Germania mentre uno è libanese, e tutti e tre si sarebbero procurati delle armi da fuoco, così come delle munizioni, che avrebbero ... Da ilsussidiario.net

La Cpi condanna capo miliziano sudanese per crimini di guerra - La Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato un capo della famigerata milizia sudanese Janjaweed per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presunti Crimini Guerra Arrestati