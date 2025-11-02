Presidio ambientalista a Marzaglia | Fermate la deforestazione sul tracciato della Bretella

Nei giorni scorsi, su incarico di AutoCS, l'impresa Pizzarotti ha annunciato l'inizio dei lavori di sfalcio e deforestazione lungo il tracciato della bretella Campogalliano-Sassuolo, con avvio previsto a partire dal 1° novembre. Secondo la comunicazione inviata agli enti locali e alle forze. 🔗 Leggi su Modenatoday.it