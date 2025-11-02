CHIARAVALLE Un?altra spaccata al Free Shop. Erano le 15.20 di ieri quando alcune persone che stavano passeggiando in corso Matteotti, a Chiaravalle, hanno cominciato a gridare a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Prende a sprangate al distributore di snack a Chiaravalle: cittadino detective lo ferma, bloccato dai carabinieri in stazione IL VIDEO