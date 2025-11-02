Prende a calci e pugni la ex in un centro commerciale di Milano e va a fare aperitivo | 43enne arrestato

La polizia di Stato di Milano ha arrestato un 43enne per stalking. Nel pomeriggio dell'1 novembre, l'uomo avrebbe picchiato la sua ex compagna all'interno di un centro commerciale anche in presenza delle loro due figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Martina Franca: "Prende a calci un cane e cerca di aggredire i poliziotti. Arrestato 31enne." #JustTV - facebook.com Vai su Facebook

Picchia la compagna e prende a calci il passeggino, condannato riberese https://ift.tt/6cTSJLs - X Vai su X

Caivano, scaraventa a terra l'ex moglie e la prende a calci e pugni: arrestato 34enne - Uno l'ha presa a calci e pugni in strada, l'altro l'ha minacciata e ha tentato di entrare nell'abitazione della donna nonostante il divieto di avvicinamento: sono le accuse di ... Segnala ilmattino.it

Calci e pugni alla ex in centro commerciale di Milano, arrestato - Lui, visibilmente ubriaco, quando le ha viste è andato in escandescenze e ha aggredito la madre ... Da ansa.it

"Toglimi la figlia e ti uccido!", poi prende a calci e pugni l'ex compagna - È stato assolto dall’accusa più grave, quella di violenza sessuale su minore, ma condannato per stalking nei confronti dell’ex compagna. Secondo bresciatoday.it