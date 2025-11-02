Tutti i vincitori dei premi Speciali della XXII Edizione del Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica. Successo oltre le previsioni e grandi emozioni per la consegna dei Premi Speciali della XXII Edizione del Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, dell’XI Edizione Premio Anna Magnani, con la direzione artistica e conduzione di Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi e Premi VIII Edizione di Annuario del Cinema, direzione artistica Elettra Ferraù ed Emanuele Masini. L’Evento si è svolto all’interno dello Spazio Roma Lazio Film Commission che ringraziamo per il supporto, presso Auditorium Arte nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Premio Roma Videoclip 2025 a Duccio Forzano e Amedeo Minghi