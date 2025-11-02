Premio Nassiriya per la Pace a Camerota | tra gli ospiti la vedova dell' ambasciatore Luca Attanasio
E' in programma per domani, lunedì 3 novembre alle ore 12, presso la Sala "Ambasciatore Luca Attanasio" della sede nazionale dell'U.N.M.S. a Roma, la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del Premio Internazionale "Nassiriya per la Pace", promosso dall'Associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Associazione Culturale Elaia è lieta di annunciare la conferenza stampa della dodicesima edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. L’evento coinciderà con l’inaugurazione della sede distaccata dell’Associazione presso la sede U.N.M.S. di - facebook.com Vai su Facebook
Nassiriya e la tomba di Abramo l’ultimo libro @rubbettinobooks di Andrea Angeli sui religiosi in aree di conflitto, Premio Letterario degli Ambasciatori, raccontato da @silviaguidi - X Vai su X
Premio Nobel per la Pace, l'annuncio - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Come scrive ansa.it
Premio Nobel per la Pace 2025, perché Donald Trump non può vincerlo oggi. Il direttore dell'Istituto: «Non cambiamo idea». Il regolamento - A poche ore dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025, cresce l’attesa anche per la candidatura di Donald Trump, che nelle ultime ore ha rivendicato un ruolo decisivo nel raggiungimento di ... Secondo corriereadriatico.it
Premio Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado - Il presidente del Comitato norvegese per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha annunciato la decisione ... Riporta ilmessaggero.it