Premio ' Luigi Vanvitelli' consoli da tutto il mondo | un ponte tra culture nel cuore della Reggia
Le sale dell’Archivio di Stato di Caserta, all’interno del maestoso Palazzo Reale, hanno fatto da cornice, lo scorso 25 ottobre, alla prima parte della Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli”, giunto alla sua seconda edizione e già divenuto una delle più prestigiose. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha consegnato il premio di Manager dell’anno a Luigi De Siervo nel corso della cerimonia degli MSA Awards - facebook.com Vai su Facebook
Premio Marketing CoReVe: vincono Mastropietro e D'Aniello dell’Università Vanvitelli - L’evento di premiazione si è tenuto a Roma presso Sapienza Università di Roma alla presenza della ... Scrive ilmattino.it