Premier Padel Chingalan faraoni a New Giza | è il 7° titolo stagionale

Nel P2 egiziano, Chingotto-Galan piegano Paquito e Sanz in finale e avvicinano Coello-Tapia nel ranking FIP. Nel femminile continua il gran momento per Josemaria-Sanchez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Premier Padel, "Chingalan" faraoni a New Giza: è il 7° titolo stagionale

News recenti che potrebbero piacerti

REVIEW IN ENGLISH: Bullpadel Neuron 02 Edge Geo Fede Chingotto’s new racket is beautiful, aggressive and explosive. Ideal for aggressive right side players. Price of standard pala is €320 euro. Milano Premier Padel Edition stands at €400 #padel #padel - facebook.com Vai su Facebook

Milano Premier Padel, $Marchisio: "Con $Toni e $DelPiero grandi partite di padel" - X Vai su X

Paris Major Premier Padel: bentornata Icardo, ‘Chingalan’ ok - La felicità di riprendere in mano la ‘pala’ dopo quattro mesi, di tornare in campo e vincere subito. Scrive mondosportivo.it

Roma, il trionfo Chingalan fa impazzire il pubblico. Triay nuova numero 1 - Coello e Tapia dominano il circuito Premier Padel da quando è nato, e in alcuni contesti sembrano intoccabili. Riporta gazzetta.it

Sei mesi di Premier Padel: Chingalan volano, Coello-Tapia comandano - Con il Genova P2 si è conclusa la prima parte della stagione Premier Padel con 12 tornei disputati su un totale di 24 più le Finals a dicembre. Segnala mondosportivo.it