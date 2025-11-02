Premier Padel Chingalan faraoni a New Giza | è il 7° titolo stagionale

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel P2 egiziano, Chingotto-Galan piegano Paquito e Sanz in finale e avvicinano Coello-Tapia nel ranking FIP. Nel femminile continua il gran momento per Josemaria-Sanchez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

