Premier League nella domenica inglese il City batte 3-1 il Bournemouth e si prende il secondo posto Stesso risultato per il West Ham che supera il Newcastle

Premier League, torna al successo il West Ham contro il Newcastle. Vittoria del City contro il Bournemouth. Il recap della domenica inglese Si apre con una sorpresa londinese la domenica di Premier League. Il West Ham di Nuno Espirito Santo ha battuto 3-1 il Newcastle, tornando alla vittoria dopo sei turni senza successi. Al London . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Premier League, nella domenica inglese il City batte 3-1 il Bournemouth e si prende il secondo posto. Stesso risultato per il West Ham che supera il Newcastle

Scopri altri approfondimenti

La Premier League sta cambiando, d’improvviso sono tornate di moda le palle inattive (Guardian). "Conta più il fisico, almeno 40 gol sono stati segnati su palla ferma in questa stagione. Il gioco di posizione di Guardiola è diventato prevedibile, il possesso pall - facebook.com Vai su Facebook

#PremierLeague, la classifica 2025/2026: #Arsenal ancora al comando #SkySport #SkyPremier - X Vai su X

TV - Premier League, Bundesliga e Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW, venerdì 31 ottobre Di Canio Premier Special - In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW: da domani, venerdì 31 ottobre, a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca ... Lo riporta napolimagazine.com

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW - Da oggi 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. Come scrive sport.sky.it

Premier League, risultati e highlights della 10^ giornata - Il Nottingham Forest interrompe la propria striscia di sconfitte e quella di vittorie del Manchester United, fermandol ... Lo riporta sport.sky.it