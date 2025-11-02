Preghiera della sera 2 Novembre 2025 | Dona sollievo ai malati

“Dona sollievo ai malati”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 Novembre 2025: “Dona sollievo ai malati”

Altre letture consigliate

Domani sera preghiera in suffragio delle Anime del Purgatorio! Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 2 novembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è domenica 2 novembre e si celebra la Solennità di Tutti i Santi. Lo riporta nostrofiglio.it

Il 2 Novembre tra fede, storia e rituali per la commemorazione dei defunti - Origini e tradizioni della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre. infocilento.it scrive

2 novembre, Madonna del Carmine: la sua missione speciale per liberare le Anime Sante del Purgatorio - La missione della Madonna del Carmine per le Anime Sante del Purgatorio: in cosa consiste e come assicura la loro liberazione. Riporta lalucedimaria.it