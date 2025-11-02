Preghiera del mattino del 2 Novembre 2025 | Santifica i nostri defunti

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 2 Novembre 2025: “Santifica i nostri defunti”

Approfondisci con queste news

31 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa - Desideri aiutare i frati a farsi prossimi a chi ne ha pi Vai su Facebook

La preghiera del mattino a Gerusalemme, i fedeli ringraziano Trump https://tg.la7.it/esteri/preghiera-mattino-gerusalemme-fedeli-trump-09-10-2025-245608… - X Vai su X

2 novembre, l'indulgenza plenaria per i defunti: cos'è e come si acquista - Il 2 novembre la Chiesa Cattolica commemora tutti i defunti e più in generale tutto il mese di novembre è dedicato a loro con una serie di preghiere tra le quali l'ottavario ... Come scrive ilmattino.it

Le preghiere del vescovo per oggi, domenica 2 novembre, la commemorazione dei defunti - Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, per la giornata di domani, XXXI domenica del tempo ordinario e giornata ... Lo riporta corrierecesenate.it

Ognissanti e commemorazioni dei morti: le tradizioni dei giorni 1 e 2 novembre - Il 1° novembre in Italia è considerato un giorno festivo e la Chiesa Cattolica commemora la Festa di Tutti i Santi, detto anche infatti Ognissanti, mentre il 2 novembre è ... Lo riporta msn.com