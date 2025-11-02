Predator | Badlands rompe due tradizioni storiche della saga dopo 38 anni e non c’è motivo di preoccuparsi

Predator: Badlands si prepara a rivoluzionare la leggendaria saga di Predator con due scelte inedite e coraggiose. Dan Trachtenberg torna alla regia dopo il successo di Prey (2022) e Predator: Killer of Killers (2025), firmando un nuovo capitolo che segna una svolta per il franchise. Il film, il settimo della serie, segue le vicende di un giovane Yautja di nome Dek (interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi) e di una sintetica della Weyland-Yutani, Thia (Elle Fanning), impegnati in una lotta contro una serie di pericolosi avversari. I trailer promettono un universo visivamente spettacolare, popolato da creature mai viste prima e carico di azione mozzafiato, oltre a suggerire un possibile ponte verso un nuovo Alien vs. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

