Predator | Badlands | Ancora due spettacolari spot tv

La campagna virale legata al film Predator: Badlands prosegue senza sosta, così come cresce l’attesa dei tanti appassionati di genere. Nella tarda serata odierna, per esempio, dall’account social del film abbiamo raccolto per voi due spettacolari spot tv ad alto tasso adrenalinico. Nei due video promozionali da trenta secondi, di fatto, vengono mostrate sequenze inedite, altre ammirate in differenti prospettive, ma anche quello che potrebbe essere il prologo del film con i sintetici della Weyland Corp direttamente dalla saga “ Alien “. Guardate qui i due spot di Predator: Badlands Welcome to a new era of Predator. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

