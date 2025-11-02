Prato tenta di amputare la mano alla moglie con una mannaia davanti ai figli | arrestato 48enne
Gelosia, violenza e sangue in un appartamento di via Tazzoli. Una violenza improvvisa e feroce, consumata tra le pareti silenziose di un appartamento in via Tazzoli, a Prato. È qui che un uomo di 48 anni, cittadino cinese regolare sul territorio italiano, ha colpito più volte la moglie con una mannaia da cucina, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano sinistra. A cercare di fermarlo il figlio maggiore, ventenne, rimasto ferito nella colluttazione. In casa c’era anche la figlia minore, paralizzata dalla paura, ma illesa. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia con l’accusa di lesioni gravissime e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
