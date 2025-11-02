Prato primo pari in campionato | a Siena finisce 0-0
Siena, 2 novembre 2025 – Termina a reti inviolate il derby toscano della decima giornata del girone E di Serie D fra Siena e Prato. Le due compagini non si fanno male: il match va in archivio sullo 0-0, con i padroni di casa che possono recriminare per tre occasioni nitide (una nella prima frazione, le altre due nella ripresa) non sfruttate. Buona la prestazione dei lanieri, specie in avvio di ripresa, ma la distanza dalla vetta della classifica aumenta, alla luce della contemporanea vittoria del Grosseto, che adesso ha nove punti di vantaggio rispetto alla formazione allenata da Simone Venturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
️ Salone Primo – Stile Asiatico, Servizio 100% Italiano a PRATO Ovest! Vuoi un look moderno in un ambiente elegante e accogliente? Siamo il salone più grande della zona, con un team professionale pronto a valorizzarti. ️ Taglio | ️ Colore | - facebook.com Vai su Facebook
Prato, in corsa per i titoli italiani dei 10 km - Andranno in scena domenica a Prato i Campionati Italiani Assoluti, Promesse e Juniores dei 10 km su strada. Lo riporta fidal.it
Prato, super test a Siena. Per capire gli obiettivi - Fino a dove si può spingere la squadra di Venturi in questo campionato? Riporta msn.com
Prato non puoi sbagliare. C’è l’occasione ripartenza - Dopo le due sconfitte consecutive rimediate fra campionato e Coppa Italia, il Prato è obbligato a rialzare la testa domani (calcio d’avvio alle 14. Lo riporta msn.com