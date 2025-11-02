Siena, 2 novembre 2025 – Termina a reti inviolate il derby toscano della decima giornata del girone E di Serie D fra Siena e Prato. Le due compagini non si fanno male: il match va in archivio sullo 0-0, con i padroni di casa che possono recriminare per tre occasioni nitide (una nella prima frazione, le altre due nella ripresa) non sfruttate. Buona la prestazione dei lanieri, specie in avvio di ripresa, ma la distanza dalla vetta della classifica aumenta, alla luce della contemporanea vittoria del Grosseto, che adesso ha nove punti di vantaggio rispetto alla formazione allenata da Simone Venturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, primo pari in campionato: a Siena finisce 0-0