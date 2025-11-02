prato con tosca si apre la stagione della camerata strumentale

Prato, 2 novembre 2025 – E Tosca sia. Per festeggiare un compleanno speciale, quello del Centenario, il Politeama Pratese ha scelto lo stesso capolavoro di Giacomo Puccini con cui fu inaugurato il 2 aprile 1925 e poi riaperto nel 1999, stavolta con una messa in scena inedita, originale e innovativa per quella che vuole essere non solo la festa del teatro, ma di un’intera città. Ormai manca davvero poco per la doppia inaugurazione della stagione teatrale del Politeama Pratese e quella della stagione sinfonica della Camerata Strumentale di Prato, venerdì 7 e domenica 9 novembre (rispettivamente, alle 20 e alle 17): Tosca è il frutto di un grandioso lavoro corale che tiene insieme radici e futuro, di un’impresa coraggiosa che in questa coproduzione vede camminare fianco a fianco la Fondazione Politeama Pratese e la Camerata Strumentale di Prato con la sua orchestra cittadina, tutte e due dentro la stessa ‘casa’, di inedite e virtuose alleanze culturali come quella con Manifatture Digitali Cinema, Teatro Metastasio di Prato, Teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

