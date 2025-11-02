Prato con Tosca si apre la stagione della Camerata Strumentale
Prato, 2 novembre 2025 – E Tosca sia. Per festeggiare un compleanno speciale, quello del Centenario, il Politeama Pratese ha scelto lo stesso capolavoro di Giacomo Puccini con cui fu inaugurato il 2 aprile 1925 e poi riaperto nel 1999, stavolta con una messa in scena inedita, originale e innovativa per quella che vuole essere non solo la festa del teatro, ma di un’intera città. Ormai manca davvero poco per la doppia inaugurazione della stagione teatrale del Politeama Pratese e quella della stagione sinfonica della Camerata Strumentale di Prato, venerdì 7 e domenica 9 novembre (rispettivamente, alle 20 e alle 17): Tosca è il frutto di un grandioso lavoro corale che tiene insieme radici e futuro, di un’impresa coraggiosa che in questa coproduzione vede camminare fianco a fianco la Fondazione Politeama Pratese e la Camerata Strumentale di Prato con la sua orchestra cittadina, tutte e due dentro la stessa ‘casa’, di inedite e virtuose alleanze culturali come quella con Manifatture Digitali Cinema, Teatro Metastasio di Prato, Teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
E' tutto pronto per la prima della Tosca, l’opera che celebra i 100 anni del Politeama Pratese e che, mai come questa volta, è davvero un capolavoro made in Prato. I costumi, firmati dal designer Claudio Formicolo e realizzati nei laboratori di Manifatture Di - facebook.com Vai su Facebook
Prato, con Tosca si apre la stagione 2025/2026 della Camerata Strumentale - Per festeggiare un compleanno speciale, quello del Centenario, il Politeama Pratese ha scelto lo stesso capolavoro di Giacomo Puccini con cui fu inaugurato il 2 aprile 1925 e poi riaperto ... Segnala toscanaoggi.it
Tosca è una festa per la città. Il grande progetto corale per i cento anni del Politeama - Il 7 e il 9 novembre la Camerata diretta da Webb, un cast di cantanti d’eccezione, i cori di Prato. msn.com scrive