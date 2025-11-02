Prato cinquanta operai in sciopero nel Macrolotto

Firenzetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di cinquanta lavoratori in presidio ieri alla Euroingro, al Macrolotto 1 di Prato. Lo hanno fatto sapere i sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze, specificando come siano sei le aziende interne che hanno aderito allo sciopero ed alla mobilitazione indetta per il 1 novembre. “In un giorno di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

prato cinquanta operai scioperoSciopero alla Euroingro. Cinquanta lavoratori contro lo sfruttamento - Domani è convocato un tavolo di trattative per la regolarizzazione dei dipendenti di quattro aziende ... Da msn.com

Prato, inchiesta sull'aggressione degli operai in sciopero: perquisizioni e sequestri - Perquisizioni, ispezioni e sequestri nelle sedi di alcune ditte di Montemurlo collegate all’Alba srl, l’azienda del settore tessile al centro delle cronache dopo l’aggressione avvenuta lo ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Operai aggrediti a Prato, perquisizioni a tre indagati - Perquisizioni, ispezioni e sequestri nelle sedi di alcune ditte di Montemurlo, vicine a Prato, collegate all'Alba srl, l'azienda tessile dove nel piazzale davanti c'è stata l'aggressione avvenuta lo ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Cinquanta Operai Sciopero