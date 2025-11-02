Prato cinquanta operai in sciopero nel Macrolotto
Più di cinquanta lavoratori in presidio ieri alla Euroingro, al Macrolotto 1 di Prato. Lo hanno fatto sapere i sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze, specificando come siano sei le aziende interne che hanno aderito allo sciopero ed alla mobilitazione indetta per il 1 novembre. "In un giorno di.
