Pradè ha scelto | dimissioni Dalla telefonata con Commisso al colloquio negli spogliatoi E’ un passo indietro

Firenze, 2 novembre 2025 – Dopo 511 partite si chiude (volontariamente) la seconda avventura fiorentina di Daniele Pradé. Ieri mattina, di buon ora, l'ormai ex ds ha comunicato al presidente Rocco Commisso e al direttore generale Ferrari l'intenzione di rassegnare le dimissioni, senza ripensamenti. Mossa che è stata accolta con dispiacere, anche per il grande legame che si era instaurato con tutta la famiglia Commisso, con Rocco che in tempi difficili – ricordate il Covid? – ha sempre avuto parole importanti nei confronti del Pradé persona. "A Daniele auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro", le parole di Rocco e sua moglie Catherine, contenute nel comunicato con cui è stata resa ufficialmente nota la decisione dell'ex ds.

