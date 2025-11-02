Pozzuoli | all’Artgarage VII edizione di IMMAGINA FILM dal 5 al 9 11

IMMAGINA Film Festival, organizzato e curato da ArtGarage, hub coreografico attivo da oltre vent’anni sul territorio, torna con la VII edizione dal 5 al 9 novembre 2025 negli spazi di ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21), nel cuore dei Campi Flegrei. Il festival è da sempre un appuntamento internazionale dedicato all’intersezione tra danza, immagine in movimento e linguaggi visivi contemporanei . Pozzuoli: all’Artgarage VII edizione di IMMAGINA FILM dal 5 al 911 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it