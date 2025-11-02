Pozzuoli | all’Artgarage VII edizione di IMMAGINA dal 5 al 9 11
IMMAGINA Film Festival, organizzato e curato da ArtGarage, hub coreografico attivo da oltre vent’anni sul territorio, torna con la VII edizione dal 5 al 9 novembre 2025 negli spazi di ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21), nel cuore dei Campi Flegrei. Il festival è da sempre un appuntamento internazionale dedicato all’intersezione tra danza, immagine in movimento e linguaggi visivi contemporanei . Pozzuoli: all’Artgarage VII edizione di IMMAGINA dal 5 al 911 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Leggi anche questi approfondimenti
HUMANBODIES 2025 – Guest Teacher JILL CROVISIER | 28–31 ottobre | ArtGarage – Pozzuoli (NA) Siamo felici di accogliere Jill Crovisier (Lussemburgo), coreografa, danzatrice e film-maker, fondatrice di JC Movement Production. Durante la settimana g - facebook.com Vai su Facebook
Immagi]na Film Festival torna all’ArtGarage di Pozzuoli con la VII edizione - Torna all'ArtGarage a Pozzuoli, l'appuntamento internazionale con la videodanza con la VII edizione di Immagi]na Film Festival. 2anews.it scrive
Da domani a domenica 13 luglio continua a Pozzuoli con danza, teatro e musica la VII Edizione di Antichi Scenari- Appuntamenti flegrei d’arte in movimento - Proseguiranno fino alla fine del mese di luglio 2025, tra danza, teatro e musica, gli appuntamenti della VII edizione, di “?????????????? ?????????????? – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, la ... marigliano.net scrive
A POZZUOLI - Continua fino a fine luglio la settima edizione di Antichi Scenari, appuntamenti flegrei d’arte in movimento - Proseguiranno fino alla fine del mese di luglio 2025, tra danza, teatro e musica, gli appuntamenti della VII edizione, di “Antichi scenari – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, la rassegna ... Scrive napolimagazine.com