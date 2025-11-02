Potenza-Foggia nel segno degli angeli rossoneri | scoperta una targa nel settore ospiti del ' Viviani'

Potenza-Foggia nel segno dei quattro giovanissimi tifosi rossoneri - Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno, - vittime del terribile incidente stradale del 13 ottobre 2024 sulla Strada Statale 93 Potenza Melfi, di ritorno da una trasferta.Applausi e commozione tra i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

