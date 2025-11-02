Poseidon la macchina dell’apocalisse di Mosca | la Russia ridefinisce la deterrenza dal fondo dell’oceano
Con il test del drone sottomarino nucleare Poseidon, il Cremlino mostra al mondo la maturità della sua tecnologia strategica e l’apertura di un nuovo asse di deterrenza, invisibile e inarrestabile Il giorno 1.348 della guerra: un segnale dal mare profondo La guerra in Ucraina è giunta al gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
