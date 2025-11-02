Porto di Ancona l' hub del Molo Clementino è un affare da 140 milioni Ma l?inquinamento ne costa 15

ANCONA Da grandi navi derivando grandi vantaggi. Parafrasando lo Spiderman di Stan Lee, è questo uno degli argomenti portati dall?Autorità portuale al cospetto del Ministero. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Porto di Ancona, l'hub del Molo Clementino è un affare da 140 milioni. Ma l?inquinamento ne costa 15

Approfondisci con queste news

Cordoglio per la scomparsa di Zelio Ramazzotti, tra i fondatori del CARPA (Consorzio Autotrasportatori Riuniti Porto Ancona) - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, il Molo Clementino divisivo: dopo 10 anni ancora al palo. La banchina da 355 metri osteggiata dalla politica e dalla burocrazia - Eppure, una soluzione alla fame di spazi per le crociere ci sarebbe già e si chiama Molo Clementino. Segnala msn.com

Molo Clementino, è scontro ad Ancona. Il porto dice sì e sta con Msc: «Opportunità imperdibile» - Ne sono convinti imprenditori e operatori del porto di Ancona, per i quali il banchinamento per le grandi navi del Clementino rappresenta una opportunità da non ... corriereadriatico.it scrive

Il futuro del porto tra Molo Clementino e uscita a est - Il confronto tra autorità portuale e Comune di Ancona sul piano generale dello scalo dorico viaggia tra le richieste di sviluppo dei ... rainews.it scrive