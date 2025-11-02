Portano i bambini a fare Halloween ma lo scherzetto glielo fanno i ladri

Erano fuori per accompagnare i bambini lungo le vie del paese a fare “dolcetto o scherzetto” durante la serata di Halloween; certamente, non potevano immaginare che, in quegli stessi istanti, i ladri stessero entrando nelle loro case.Il colpoÈ successo in Valsugana, più precisamente a Ospedaletto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

