Pontedera e Perugia è pari 2-2 | i granata provano a fuggire il Grifone li raggiunge
Pontedera, 2 novembre 2025 – Finisce in parità la sfida tra Pontedera e Perugia, con i padroni di casa che hanno provato due volte a scappare ma sono stati sempre raggiunti. Vitali ha aperto le danze con un sinistro nell'angolo alto alla destra di Gemello, ma prima dell'intervallo Giraudo di testa su angolo di Manzari ha rimesso tutto in pari. Nella ripresa una spettacolare conclusione da fuori area di Ladinetti ha ridato speranze ai toscani, ma nel cuore della ripresa Manzari direttamente dalla bandierina ha fissato il 2-2. Nel recupero finale la squadra di Menichini ha tremato quando l'arbitro ha fischiato il rigore per una presunta spinta in area di Corradini su Giardino, ma il Pontedera ha giocato la seconda card e dopo la video-review la decisione è stata annullata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
