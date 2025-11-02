Pontebosio altre opere Pulizia dell’alveo del canale e consolidamento sponde

Pontebosio in sicurezza. Continuano gli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Licciana Nardi nella suggestiva frazione. Dopo il ripristino dell’area franata sulla strada comunale di Pontebosio, i nuovi lavori riguarderanno la pulizia dell’alveo del canale e il consolidamento delle sponde, a tutela del centro abitato. L’intervento in corso, in particolare, prevede il taglio della vegetazione, la realizzazione di argini con blocchi di cava e la costruzione di briglie, utili a rallentare la corrente dell’acqua, ridurre l’erosione e stabilizzare fondo e sponde. E’ prevista anche la sistemazione dei cordoli del canale, necessari a indirizzare correttamente l’acqua nel torrente Taverone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

