Ponte sullo Stretto il Sinalp | Infrastruttura che porta lavoro e crescita basta con l' Italia dei no

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità contabile alla delibera sul Ponte sullo Stretto di Messina ha suscitato un dibattito acceso e, in molti casi, fuorviante. È bene chiarire che il “no” della Corte non riguarda l’aspetto tecnico dell’opera, che resta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

SINALP. PONTE SÌ, LAVORO SÌ, CRESCITA SÌ. BASTA CON L'ITALIA DEI NO. - Evidenziamo che il Ponte sullo Stretto non è un semplice collegamento tra le sponde di due Regioni, ma è un progetto di integrazione economica, logistica e sociale che unirà definitivamente l'Italia ...

Valter Mainetti: «Il Ponte sullo Stretto non è solo un'infrastruttura, è un banco di prova per il Paese» - L'amministratore delegato di Condotte 1880 riflette sulla decisione della Corte dei Conti e invita a un confronto costruttivo: «Serve equilibrio, ma non possiamo rinunciare alla fiducia nella nostra c ...

Cosa non va nel progetto del ponte sullo Stretto, secondo la Corte dei conti - Ci sono problemi molto concreti: aumenti di costi ingiustificati, deroghe ai vincoli ambientali e documenti incompleti ...

