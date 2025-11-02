Ponte sullo Stretto il Sinalp | Infrastruttura che porta lavoro e crescita basta con l' Italia dei no

La decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità contabile alla delibera sul Ponte sullo Stretto di Messina ha suscitato un dibattito acceso e, in molti casi, fuorviante. È bene chiarire che il “no” della Corte non riguarda l’aspetto tecnico dell’opera, che resta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

