Ponte sullo Stretto i consiglieri villesi di FI ribadiscono piena fiducia nell’azione del governo

Reggiotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri comunali di Forza Italia di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – prendono atto dell’esito espresso dalla Corte dei Conti in merito al visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ponte stretto consiglieri villesiCosa non va nel progetto del ponte sullo Stretto, secondo la Corte dei conti - Ci sono problemi molto concreti: aumenti di costi ingiustificati, deroghe ai vincoli ambientali e documenti incompleti ... Lo riporta ilpost.it

ponte stretto consiglieri villesiPonte sullo Stretto, le due strade possibili per evitare il panico dopo i rilievi della Corte dei Conti - Dopo che saranno state rese pubbliche le motivazioni della mancata approvazione della delibera Cipess sul Ponte, il governo ha due vie: l’approvazione in Cdm di una delibera motivata di registrazione ... Da ilfoglio.it

ponte stretto consiglieri villesiCosa succede ora al ponte sullo Stretto di Messina - Per la Corte dei conti il progetto non dovrebbe andare avanti, ma il governo può forzarne l'approvazione e ha già detto che lo farà ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Consiglieri Villesi