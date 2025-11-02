ponte di campotto promesse disattese

La riapertura al transito del nuovo ponte di Campotto, lungo la sp38 Cardinala, avverrà tra il 10 e il 15 novembre. Ad affermarlo sono stati il presidente della Provincia, Daniele Garuti, e l’ingegnere capo Luca Capozzi. A riportare ciò che è stato detto all’assemblea pubblica riunita, è il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Il primo cittadino, sui canali social, ha postato un video in cui spiega la situazione e la decisione che la Provincia ha preso. Il sindaco Baldini ha parlato di una riunione "accesa", nel quale emerso molto clamore. I cittadini hanno espresso il loro malcontento, sia alla riunione e sia sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

