Polonia cresce il sentimento anti-ucraino | vandalizzati i simboli di Kiev

Crescono ancora in Polonia i casi di vandalismo contro la bandiera ucraina e pure di aggressioni contro gli ucraini stessi. Per una serie di motivi soprattutto sociali e in parte politici, si sta diffondendo a Varsavia il risentimento contro Kiev e contro i suoi cittadini che ora risiedono come profughi nel Paese vicino. Statistiche impressionanti e fattispecie penali. A partire dal 2022, gli “incidenti” che in un modo o nell’altro hanno coinvolto individui e simboli ucraini sono aumentati di numero ogni anno. Per il 2025 le autorità prevedono una cifra record, che sovrasta quella relativa agli atti commessi contro migranti o rifugiati di altre nazionalità. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Polonia, cresce il sentimento anti-ucraino: vandalizzati i simboli di Kiev

