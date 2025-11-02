Poliziotto ucciso conducente Suv a breve interrogato

Tempo di lettura: 3 minuti Potrebbe essere sottoposto già nella giornata di domani all'interrogatorio di garanzia in carcere Tommaso Severino, l'uomo di 28 anni residente ad Ercolano, in galera da ieri con le accuse di omicidio stradale aggravato dall'utilizzo di sostanze psicotrope e stupefacenti ed omissione di soccorso. È quanto trapela dalle strette maglie degli inquirenti che indagano su quanto avvenuto, attorno alle 2 di sabato primo novembre, nella zona di viale Europa a Torre del Greco, dove un Suv con a bordo altre cinque persone (due adulti e tre minori) lanciato a forte velocità in direzione della Litoranea, ha centrato in pieno in curva la fiancata di una volante della polizia, facendo prima cappottare l'auto, che poi ha superato il guardrail finendo in un avvallamento a ridosso della stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna.

