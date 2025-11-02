Poliziotto morto la figlia sui social | Ciao infinito amore
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama”: usa le parole di Dante Alighieri per esprimere il suo attuale stato d’animo Sharon Scarpati, una dei tre figli di Aniello, il poliziotto di Ercolano in servizio al commissario di Torre del Greco deceduto ieri notte a causa di un incidente verificatosi nella zona di viale Europa, dove un Suv guidato da Tommaso Severino e con a bordo altre cinque persone (due maggiorenni e tre minori) ha centrato in pieno a forte velocità una volante guidata da un altro agente, Ciro Cozzolino. Sharon ha affidato ai social i suoi pensieri: “Papà – ha scritto – io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Poliziotto morto a Torre del Greco, la reazione dei residenti di Ercolano: «Una tragedia, non è giusto» - facebook.com Vai su Facebook
Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto a Torre del Greco - X Vai su X
Poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco, arrestato il conducente del Suv pirata: positivo alla droga - Lo schianto frontale contro un Bmw noleggiato, che avrebbe invaso la corsia opposta. Lo riporta quotidiano.net
Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Come scrive notizie.it
Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco non doveva essere in servizio. “Amava la divisa che indossava” - Una folla si è radunata sotto la casa dove viveva con moglie e figli. Lo riporta msn.com