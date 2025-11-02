Tempo di lettura: < 1 minuto “Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama”: usa le parole di Dante Alighieri per esprimere il suo attuale stato d’animo Sharon Scarpati, una dei tre figli di Aniello, il poliziotto di Ercolano in servizio al commissario di Torre del Greco deceduto ieri notte a causa di un incidente verificatosi nella zona di viale Europa, dove un Suv guidato da Tommaso Severino e con a bordo altre cinque persone (due maggiorenni e tre minori) ha centrato in pieno a forte velocità una volante guidata da un altro agente, Ciro Cozzolino. Sharon ha affidato ai social i suoi pensieri: “Papà – ha scritto – io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Poliziotto morto, la figlia sui social: "Ciao infinito amore"