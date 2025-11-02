Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe in miglioramento Ciro Cozzolino, l’ agente di polizia rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale verificatosi nella notte di sabato primo novembre a Torre del Greco nel quale ha perso la vita Gennaro Scarpati. È quanto emerge dalle notizie che trapelano tra i colleghi del commissariato di via Sedivola, lo stesso di Scarpati e Cozzolino. Questa mattina il dirigente del commissariato, Antonella Palumbo, è stata insieme al capo della polizia Vittorio Pisani e altri colleghi all’ospedale del mare, dove Cozzolino è stato trasportato ed operato d’urgenza per alcune lesioni agli organi interni e soprattutto per una frattura al bacino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Poliziotto morto, in lieve miglioramento l'agente ferito