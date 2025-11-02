Poliziotto morto Gasparri | La ' colpa' è di chi vuole legalizzare le droghe
"La drammatica vicenda di Torre del Greco che ha visto ancora una volta un esponente della Polizia di Stato perdere la vita è un'ulteriore tragedia della droga. Chi guidava quel Suv che si è schiantato contro l'auto della Polizia causando danni irreparabili era in preda agli effetti di droghe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
