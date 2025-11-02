Poliziotto morto a Napoli 28enne arrestato dopo 12 ore di fuga

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sapevo che fosse morto", ha dichiarato Tommaso Severino agli agenti che lo hanno fermato, dopo 12 ore di fuga, per l'incidente stradale di venerdì notte a Torre del Greco, nel Napoletano, costato la vita a un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati. E quando ha saputo che la vittima era padre di tre bambini, sarebbe scoppiato in un pianto a dirotto. Per lui, commerciante di 28 anni, quasi sconosciuto alle forze dell'ordine salvo un piccolo precedente per rissa anni fa, è scattato l'arresto con le accuse di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e omesso soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

poliziotto morto a napoli 28enne arrestato dopo 12 ore di fuga

© Tgcom24.mediaset.it - Poliziotto morto a Napoli, 28enne arrestato dopo 12 ore di fuga

News recenti che potrebbero piacerti

poliziotto morto napoli 28ennePoliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco, arrestato il conducente del Suv pirata: positivo alla droga - Lo schianto frontale contro un Bmw noleggiato, che avrebbe invaso la corsia opposta. Scrive quotidiano.net

poliziotto morto napoli 28enneMorte di Aniello Scarpati a Torre del Greco, le parole del 28enne alla guida del Suv: "Non sapevo del poliziotto" - ora dovrò fare i conti con questa storia per il resto della mia vita": sarebbero state queste le parole di Tommaso Severino, il 28enne alla ... Secondo internapoli.it

poliziotto morto napoli 28ennePoliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano: collega grave, rintracciato autista - Leggi su Sky TG24 l'articolo Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano: collega grave, rintracciato autista ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Morto Napoli 28enne