Polizia e Arma dei carabinieri celebrano la memoria dei caduti

Latinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della ricorrenza dei defunti, che si celebra oggi domenica 2 novembre, polizia di Stato e Arma dei carabinieri hanno voluto ricordare i propri caduti con una breve cerimonia commemorativa. Il questore Fausto Vinci, alla presenza del capo di Gabinetto della prefetta di Latina, ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

polizia arma carabinieri celebranoCelebrato il 60esimo anniversario del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri Palermo - Un traguardo importante per una realtà che rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza e il soccorso sul territorio siciliano ... Segnala rainews.it

Piantedosi, 'grazie a donne e uomini dell'Arma dei carabinieri' - "Nel giorno in cui l'Arma dei Carabinieri celebra il 211° anniversario della sua fondazione, rivolgiamo un pensiero riconoscente a tutte le donne e gli uomini che ne vestono con orgoglio la divisa e ... Secondo ansa.it

Giornata dell’Unità Nazionale: i giovani Carabinieri di Sondrio raccontano il valore del servizio - Il 4 Novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese. Riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Arma Carabinieri Celebrano